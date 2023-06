in merito ad un rinnovo in scadenza tra 8 giorni, ma non soltanto.che nelle prossime settimane potrebbe essere ben diverso da quello ammirato nel corso dell'ultima stagione. Del quale rischia seriamente di non far più parte soprattutto il calciatore francese, pallino dima pur sempre tentato dalle ricche offerte economiche che possono arrivare dalla Premier League. Il club bianconero, che nella prossima stagione non potrà contare sugli introiti della partecipazione alla Champions League, mette sul piatto un rinnovo di un solo anno per potergli comunque garantire i 7,5 milioni netti del suo attuale ingaggio, ma né il ragazzo né la madre-agente Veronique hanno dato sin qui segnali in un senso o nell'altro al ds Manna.a disposizione di Massimiliano Allegri, diviso in questo momento sull'obiettivo di vecchia data(sul quale c'è pure l'Inter), valutato tra i 30 e i 35 milioni di euro dal presidente della Lazio Claudio Lotito nonostante un solo anno di contratto ancora in essere,, al centro di un'asta tutta italiana che coinvolge pure Inter, Milan e la Roma in posizione più defilata. Un affare quest'ultimo del quale Manna e Carnevali hanno discusso pure nella giornata di ieri e nella quale sul fronte bianconero si è preso atto della valutazione molto importante per il nazionale azzurro - tra i 35 e i 40 milioni di euro - e la possibilità di inserire giovani contropartite tecniche (Soulé e De Winter su tutti) per abbassare l'esborso cash.per orientare le decisioni e le speranze soprattutto del club bianconero di vivere un calciomercato da protagonista, con l'obiettivo doppio di mantenere la rosa altamente competitiva e abbassare sensibilmente l'attuale monte ingaggi.e per i quali la Juventus è in attesa della classica occasione per trovargli una nuova sistemazione. Discorso che vale principalmente per, reduce da una stagione nella quale ha collezionato la miseria di 11 apparizioni con la maglia del Chelsea, e per, che il Liverpool non ha riscattato dopo i soli 256 minuti concessigli da Jurgen Klopp a causa soprattutto dei ripetuti problemi fisici accusati dal brasiliano. Nei prossimi giorni è atteso un incontro con gli agenti del calciatore per fare il punto sulle possibili prossime destinazioni tra Spagna, Inghilterra e Turchia. Discorso analogo per lo statunitense, che il Leeds ha scaricato dopo la retrocessione in Championship e che ha fatto sfumare un potenziale incasso di 35 milioni di euro.- Considerando i mancati riscatti di Zakaria ed Arthur, la Juve ha visto venir menoteoricamente garantiti, che da un lato avrebbero dato respiro ai conti in sofferenza e aumentato i margini di spesa in vista della sessione di mercato che aprirà ufficialmente i battenti a partire dal prossimo 1° luglio. Ecco perché, presto protagonista all'Europeo Under 21 con l'Italia dopo un gran campionato vissuto con la maglia del Monza. Il milanese classe 2001alla ricerca di un'alternativa a Cataldi per il ruolo di regista, a maggior ragione se il brasiliano Marcos Antonio finisse sul mercato., da tempo nei radar bianconeri e che da tempo ha espresso il proprio gradimento ad un approdo a Torino, dove ritroverebbe pure il fratello Vanja, portiere titolare della formazione di Juric.