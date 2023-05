Prima la polemica nata sulle spese folli di Georgina Rodriguez rilanciata dalla Spagna e che avrebbero infastitido Cristiano Ronaldo, poi la risposta della modella spagnola a mezzo social: "L'invidioso inventa la voce, il pettegolo la dfiffonde, l'idiota ci crede".



Voci che hanno iniziato a far parlare di crisi nella coppia d'oro del calcio mondiale ma che l'asso portoghese ha voluto immediatamente placare. Con una foto pubblicata su Instagram e in cui i due si baciano accompagnata dalla caption "Cheers to Love".



Ecco lo scatto e altre foto della bellissima Georgina nella nostra gallery.