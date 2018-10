: il giamaicano, autore di una doppietta realizzata con la maglia dei Central Coast Mariner contro il Macarthur South West United,(circa 1,9 in euro) all'anno, quando'NON SA STOPPARE LA PALLA!' - Dopo essersi allenato senza esito con(serie A norvegese) eSud Africa), non ha convinto i giornalisti australiani e nemmeno i suoi eventuali colleghi. Ecco le parole di Andy, ex attaccante della nazionale irlandese in forza al Perth Glory: "Parliamoci chiaro, il ragazzo non sa stoppare la palla: quando ci prova, finisce a dieci metri. Ha il tocco di un trampolino! Fargli firmare da professionista sarebbe un calcio nei denti per quelli che a calcio ci sanno giocare sul serio!". Ecco invece il comunicato dei Central Coast: "Da agosto, quando è arrivato, Usain ha fatto grandi progressi e siamo certi che ne farà ancora, grazie ad allenamenti individuali e dedicati.Che in A League, ahinoi, non possiamo permetterci", tanto che Bolt non li sta più frequentando. Nelle scorse settimane si era fatto avanti il, ma lui e il suo agente avevano rifiutato la proposta della società maltese posseduta da un fondo saudita, convinti di poter ottenere il contratto professionistico in Australia. Cosa che non avverrà.