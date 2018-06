Sami Khedira, parlando con i giornalisti tedeschi, ha ironizzato sulle critiche ricevute dopo la brutta prestazione contro il Messico. “Per difendere sulle ripartenze in campo aperto serve fare grandi sprint, avremmo bisogno di Usain Bolt ma qui non c’è”, le parole del centrocampista della Juventus. Che però si dimostra autocritico: "So di non aver fatto una buona partita, le critiche le abbiamo assorbite bene sia io che i miei compagni. Dobbiamo migliorare tutti, sappiamo bene che se giochiamo come contro il Messico possiamo tornarcene a casa prima del previsto".