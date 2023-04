Il Milan Primavera si gioca a partire dalle 18 la chance di accedere alla finalissima di Youth League sfidando nella semifinale allo Stade de Geneve in Svizzera i pari età dell'Hajduk Spalato in una cornice incandescente soprattutto per i numerosissimi tifosi croati accorsi in Svizzera per l'evento.



Ignazio Abate ha la chance di scrivere un'ulteriore pagina di storia dopo aver centrato per la prima volta di sempre per i colori rossoneri, l'approdo alle Final 4 del torneo internazionale per club più importante a livello giovanile. Non ce la fa Bakoune, sostituito da Casali, mentre a sorpresa Simic scivola in panchina per far posto a Nsiala. Anche Chaka Traoré, rientrato da poco da un infortunio, parte dalla panchina con Sia preferito al suo posto. Nella formazione croata fari puntati su Vuskovic, 2007 già nel giro della Prima Squadra.



LE FORMAZIONI UFFICIALI

Hajduk (4-3-3): Buljan; Dolonga, Juric-Petrasilo, Vuskovic, Hrgovic; Pukstas, Kavelj, Skoko; Vrcic, Antunovic, Brajkovic.

Milan (4-3-3): Nava; Casali, Coubis, Nsiala, Bozzolan; Zeroli, Eletu, Stalmach; Cuenca, El Hilali, Sia.