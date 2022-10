Il senatore di FdI Ignazio La Russa è stato eletto presidente del Senato alla prima chiama con 116 voti nonostante Forza Italia abbia scelto di non votarlo. La maggioranza necessaria era pari a 104 voti. A proclamarlo è stato il presidente provvisorio, Liliana Segre. Sui 186 votanti, sono state 66 le schede bianche. Siciliano ma milanese d’adozione, La Russa è nato nel 1947 ed è figlio di un senatore del Movimento Sociale Italiano.



È in Parlamento dal 1992, è stato ministro della Difesa nel governo Berlusconi IV dal 2008 al 2011. Nel 2018 è stato vicepresidente del Senato. Tanta politica nella sua vita, ma anche sport e calcio soprattutto. Sfegatato tifoso dell’Inter, ne possiede anche quote. Ha infatti 10.000 azioni ordinarie del club, che valgono lo 0,00006% dell’intero azionariato della società e spesso ha partecipato alle assemblee degli azionisti interisti. Ha inoltre fondato l’Inter Club Montecitorio di cui è presidente. Dopo il Presidente della Repubblica Mattarella, anch’egli noto interista, sono nerazzurre le due principali cariche dello Stato.