L'esclusione dal Mondiale dell'Egitto non è andata giù alla federcalcio egiziana che nella giornata di oggi ha espresso la propria rabbia contro l'accoglienza ricevuta in Senegal costringendo la Caf, la federcalcio africana, ad avviare un'inchiesta. I "Faraoni" lamentano diverse aggressioni, insulti razzisti e lancio di oggetti in campo, oltre all'uso, ovviamente noto, dei laser al momento dei rigori.



IL COMUNICATO - "La nostra squadra è stata fatta oggetto di insulti razzisti, anche con striscioni, in particolare contro Mohamed Salah. Inoltre i nostri giocatori sono stati terrorizzati dai tifosi senegalesi, che hanno scagliato contro di loro bottiglie e pietre mentre stavano effettuando il riscaldamento prepartita. All'arrivo allo stadio il nostro bus è stato attaccato, con tanto di vetri in frantumi che hanno provocato ferite. Il tutto è documentato da foto e video che alleghiamo alla denuncia".