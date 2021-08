L'Eintracht Francoforte cerca altri rinforzi in Serie A. Dopo aver preso il giovane talento norvegese Jens Petter Hauge (classe 1999) dal Milan in prestito con obbligo di riscatto condizionato a 12 milioni di euro, il club tedesco sta puntando un altro attaccante e ha messo gli occhi sul coetaneo italiano Gianluca Scamacca, rientrato al Sassuolo dal Genoa.



Rispetto alla scorsa stagione l'Eintracht ha perso il serbo Luka Jovic (tornato al Real Madrid) e il portoghese André Silva (ex Milan), ceduto al Lipsia per 23 milioni di euro. Inoltre ha affiancato il Benfica nella corsa al laterale destro austriaco dell'Inter, Valentino Lazaro, rientrato a Milano dopo il prestito al Borussia Monchengladbach.



Intanto la squadra è già stata eliminata dalla Coppa di Germania, perdendo 2-0 sul campo di un club di terza divisione: il Mannheim. In uscita l'esterno sinistro serbo Filip Kostic è sempre nel mirino della Lazio, dove spera di raggiungere il suo connazionale Sergej Milinkovic-Savic. Prima però i biancocelesti devono liberare un posto da extracomunitario (magari parcheggiando il difensore serbo Kamenovic, il cui contratto non è ancora stato depositato in Lega) e fare cassa cedendo il trequartista argentino Joaquin Correa, richiesto dall'Inter e in Premier League.