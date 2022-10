. L'amministratore delegato, emozionato per la gara di San Siro, ha parlato a Dazn prima del fischio d'inizio: "Trentun anni non si possono dimenticare, a Massimo (Ambrosini, ndr) posso solo dire 'Stavamo bene insieme'. Abbiamo portato il Monza dalla quasi D a giocare a San Siro, è pazzesco. Ho portato il Monza a San Siro, è il sogno della mia vita. Il risultato oggi non conta Sono le due squadre della mia vita, oggi va bene così".- "Mi sto allenando da parecchi giorni, so che avrò qualche camera puntata e spero di riuscire a non muovere un muscolo".- "L'ho già fatta abbracciando Paolo (Maldini, ndr). Ero con Braida, tanti anni insieme. Ora uno al Milan, uno al Monza e uno alla Cremonese, la vita è strana. Maldini quando siamo arrivati noi era già più di un anno che era titolare, qualcosa di incredibile".- "Lo vedo benissimo, è la storia e la leggenda del Milan. E' il Milan che va avanti con le sue unicità, il Milan è l'unica squadra che ha avuto papà e figlio a vincere la Champions quarant'anni dopo. Paolo sta facendo molto bene da dirigente, è giusto che porti avanti i colori rossoneri".- "E' la mia città, oggi mi sta passando davanti la mia vita. Non è una partita di calcio, vedo scorrere tutto con le mie emozioni. E' una cosa irripetibile che non posso provare con Inter e Juventus. Con il Milan non è una partita di calcio. Non so descrivere con le parole quello che provo dentro".