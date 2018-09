Nome: Mario MandzukicEtà: 31 anniNazionalità: croataRuolo: centravanti, attaccante esternoSquadra attuale: JuventusPochi attaccanti sanno fare il suo lavoro, sul piano della qualità ma anche della quantità, dell’intelligenza, dell’impegno.. Quando la Juve acquistò Higuain, preso per fare il centravanti,non voleva metterlo fuori squadra anche perché sapeva che la sua capacità tattica sarebbe stata fondamentale per la Juve. In quella nuova posizione, il croato ha fatto una stagione fantastica. Ceduto Higuain e acquistato Ronaldo, Allegri continua a preferire Mandzukic e non Dybala come partner di CR7.