Olivier Giroud rinnova con il Chelsea, ma il suo approdo al Milan rimane più che possibile. Nonostante l'inaspettato prolungamento da parte del club londinese, che ha deciso di esercitare l'opzione unilaterale per continuare il rapporto con l'attaccante francese per un'altra stagione, Calciomercato.com ha raccolto ulteriori conferme sul suo probabile addio.



L'entourage del centravanti campione d'Europa classe 1986, nelle persone di

Michael Manuello, Luca Antonini e Ciro Morabito, ha infatti rilasciato le seguenti dichiarazioni ai nostri microfoni: 'Il Chelsea ha esercitato un’opzione unilaterale, ma in caso di offerte lo lascia libero".