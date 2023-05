Ogni volta che interviene pubblicamente, Gerry Cardinale non manca mai di sottolineare le grandi potenzialità del Milan, club del quale è proprietario. E lo ha fatto pure sulle colonne di Sportico, parlando anche del calcio del Vecchio Continente: "Il calcio europeo è la migliore proprietà intellettuale di eventi dal vivo al mondo - le parole del numero uno rossonero -. Penso che il Milan sia una delle migliori opzioni di investimento che abbia mai visto: è uno dei migliori marchi globali nel calcio europeo e una risorsa sottovalutata. È una gemma nascosta".



"Cerco l’opportunità in cui il mio capitale possa risolvere i problemi, e questo mi è stato molto evidente, sia con il Milan a livello micro che con la Serie A a livello macro - ha aggiunto Gerry Cardinale -. Il flusso di cassa non apparirà magicamente, ma se credi nel contenuto di quello che hai, presto o tardi il flusso di cassa arriverà". L'obiettivo resta sempre quello di colmare le distanze con la Premier League: costruire lo stadio del Milan, tema sul quale il proprietario di RedBird sta lavorando intensamente, sarebbe un primo grande passo.