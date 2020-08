La storica semifinale dicontro il sorprendente Lipsia di Nagelsmann arriverà soltanto martedì prossimo, ma il pensiero dellae in particolare del prestigioso quotidiano L'Equipe va ancora all'avvincente quarto di finale vinto in extremis contro l'Atalanta. Nontuttavia sulla grande prova di Neymar o sull'ingresso in campo decisivo di Mbappé, bensì: il ritorno dalla squalifica di Di Maria e le ottime prove fornite da Neymar e Mbappé spingono il tecnico Tuchel verso la formazione diper quasi 60 milioni di euro. E le motivazioni addotte da L'Equipe per supportare la probabilissima bocciatura di Icardi sono piuttosto eloquenti:... La sua mancanza di mobilità è lampante. Al punto di farne un peso per la squadra? La questione si pone sul serio".L'impietosa analisi del quotidiano prosegue così: "Se Tuchel vuole attaccare la profondità contro il Lipsia, allora Icardi non gli serve a nulla., con il suo maxi ingaggio voluto da Leonardo. E al di là della sua condizione atletica, è pure il suo livello tecnico a creare ansie e a essere messo in discussione".