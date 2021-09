, è il suo lavoro e questa è un'altra occasione e va presa al volo. Dunque, club turco dove gioca - ahia - anche il fu, recentemente protagonista di una sceneggiata in panchina per una sostituzione non gradita. Ci sarà da divertirsi, immaginiamo. Da qualche anno a questa parte. E dire che, con il vento in poppa e il pollice alzato della critica. Ma(Milan, Siviglia, Fiorentina), provando e riprovando a rimettersi in gioco, senza tuttavia riuscire a ritrovare il magic touch di inizio carriera, quando fece il salto dalla Primavera della Roma alla prima squadra e da lì - dopo una buona tappa a Catania - alla Fiorentina, in un triennio segnato da tre quarti posti, piazzamenti eccellenti e che a tutt’oggi sono il meglio di quanto espresso dalla Viola negli ultimi dieci anni.Montella prende una squadra che fino a ieri era allenata da Samet Aybaba, 66 anni, ex colonna del Besiktas negli anni 80 e in panchina da ormai trent’anni., quando a Natale del 2019 venne esonerato dalla Fiorentina (Iachini al suo posto) dopo un 1-4 al Franchi contro la Roma,., 17 punti per un misero 15° posto, a -2 dalla zona retrocessione. L'anno prima era subentrato a poche giornate dalla fine a Stefano Pioli, salvando la squadra solo all'ultima giornata dopo un filotto di cinque sconfitte consecutive che aveva fatto temere il peggio, grazie ad uno 0-0 alla camomilla contro il Genoa., prima esperienza all'estero da allenatore (da giocatore era stato per un breve periodo al Fulham): subentrato in corsa, era stato cacciato dopo quattro mesi, quando il campionato stava entrando nel vivo.(portato al 6° posto, Europa League conquistata e vittoria ai rigori nella Supercoppa disputata a Doha contro la Juventus),, chiuso con un altro esonero dopo 14 giornate (Gattuso al suo posto). Era il Milan di Bacca e Mati, Kucka e Suso, Bonaventura e Paletta, una squadra in effetti poco più che mediocre.: 26 panchine e 14 sconfitte, bilancio sconfortante anche lì.e che invece - alla prova dei fatti - sono inciampati, tra equivoci e scelte affrettate. Pensiamo a. In Turchia, come un aereo che non riesce ad alzarsi in volo. Quale sia il vero Montella, quale sia la sua statura, quale sia il suo spessore - sinceramente - non l'abbiamo ancora capito. Forse ha bisogno, dopo troppi intoppi, di rimettersi in discussione.. Il problema - lo diciamo in generale, allargando il discorso dal calcio alla società - è che