Che a un certo punto ha sperato davvero di restare, anche se magari per poco. Perché al di là del fatto che il tecnico bianconero (ormai ex) si fosse detto più volte convinto di meritare una conferma, non solo desideroso di avere una seconda occasione,nel caso in cui né Zinedine Zidane né Max Allegri (con Gian Piero Gasperini ultimo outsider rimasto sullo sfondo) avesse detto sì alla Juve, allora sarebbe rimasto. Non il massimo, ma nemmeno poco, tutte le altre ipotesi (Gattuso e Mihajlovic) in caso di Europa League erano sfumate con la classifica definitiva della Serie A.con la beffarda passerella della Partita del Cuore accettata in nome di una nobile causa come la ricerca contro il cancro. Alla fine Allegri ha detto sì e Pirlo deve già ripartire dopo una sola stagione.Al netto di tutto, Pirlo ha concluso la sua prima stagione da allenatore con due trofei e un posto in Champions, è lui però il primo a non vincere lo scudetto dopo nove titoli di fila: la rivoluzione auspicata non c'è stata, ma a livello individuale non può essere tutto da buttare né può essere lui l'unico (nemmeno il principale) responsabile. Buoni i rapporti con la società, che non esclude affatto il ritorno e lo ha difeso fino all'ultimo, puntando su di lui in stagione anche quando l'esonero sarebbe sembrato uno scossone inevitabile.Ha bruciato le tappe, Pirlo. Ma non si sente bruciato: l'ha sempre detto, è solo l'inizio. La Juve dal canto suo non l'ostacolerà, l'accordo sulla buonuscita per agevolare il nuovo ingaggio (quello attuale è di 1,8 milioni netti per un'altra stagione) non sarà in alcun modo un problema.