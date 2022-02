Piccoli talenti crescono in riva alla Moldava., punto di forza della nazionale ceca e del West Ham - al quale è stato venduto nell'estate 2020 per 16 milioni di euro - e(foto Ansa)e ad attirare l'interesse degli osservatori di mezza Europa, italiane comprese.- Esattamente come uno dei modelli di riferimento coi quali è cresciuto, alla pari dell'olandese del Barcellona, il cammino verso il professionismo e la ribalta anche delle competizioni Uefa - il playoff di Europa League la scorsa estate e 4 apparizioni in Conference League poi - è iniziato in provincia, nel Hradeck Kralove per cui ha giocato all'età di 14 anni, prima del trasferimento a Praga.Il tempo di maturare e di comprendere che dietro certe decisioni c'era il desiderio di renderlo un giocatore a tutto tondo, di mettere il suo talento al servizio dei compagni e Salek spicca il volo,Da lì è una corsa senza fine che lo porta a diventare una prima scelta per l'allenatore dello Slavia Praga Jindřich Trpišovský all'inizio della stagione in corso.niente male per un centrocampista che, pur spiccando per qualità offensive in termini di inserimenti e di capacità di verticalizzare il gioco in maniera spesso efficace, sta ulteriormente completando il suo bagaglio, tanto da potersi imporre in futuro anche come mediano a 360° in una linea a due. A descriverne al meglio le caratteristiche è proprio il suo allenatore: "Ha una grande visione di gioco e sa fare le scelte giuste, oltre a saper cambiare il ritmo a seconda delle situazioni". Un gioiello da crescere con calma, anche in ottica nazionale, e provando a resistere finché sarà possibile alle tentazioni e al richiamo dei grandi campionati europei e delle big del Vecchio Continente.