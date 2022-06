Ionut Andrei Radu riparte. Dopo il clamoroso errore di Bologna, il portiere dell'Inter prova a riscrivere il suo futuro, che sarà lontano dai colori nerazzurri. E c'è un club appena promosso in Serie A che sta pensando a lui: la Cremonese. Se Carnesecchi, che ben ha figurato nell'anno appena passato, non dovesse restare un altro un anno in prestito dall'Atalanta, allora il club lombardo avrebbe già un sostituto pronto. Lo riporta la Gazzetta.