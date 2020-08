La prepotente risalita di Godin, un cambio di modulo che ha generato una difficoltà di adattamentoche nemmeno il più pessimista aveva messo in preventivoe uno status di imprescindibile che il verdetto del campo ha finito per intaccare.nella testa di Antonio Conte. Unite alla necessità di finanziare i prossimi colpi in entrata e di inseguire quello che sono le opportunità offerte dal mercato.- Al netto di una stagione complicata,e verosimile,. I Red Devils, che stanno portando avanti con Solskjaer un processo di progressivo rinnovamento della squadra, hanno puntato ora le loro attenzioni sul reparto difensivo, vero tallone d'Achille nelle recenti stagioni. E' questo il motivo che ha indotto gli uomini mercato della formazione inglese a porre gli occhi anche sul nostro campionato, col nome del napoletano Koulibaly - sul quale c'è il pressing pure dei cugini del City - alternativo a quello del centrale slovacco.- Sotto contratto fino a giugno 2023,di molte società straniere, a differenza per esempio dei circa 5,5 percepiti attualmente da un giocatore meno futuribile comenei suoi confronti pur dovendo accettare il fatto di reinventarsi in una linea difensiva a 3 dopo una vita in un reparto con soli due centrali di ruolo. Dimostrando un carattere e uno spirito di sopravvivenza maggiori di uno Skiniar oggi non più intoccabile., in virtù di un'intesa di massima che risale ormai a 6-7 mesi fa e alla possibilità di abbassare la valutazione cash attraverso contropartite tecniche gradite al club gialloblù.della Fiorentina, fresco di ritorno allo United dopo il prestito alla Roma,per questioni di costi in un caso (Commisso continua a pretendere tra i 35 e i 40 milioni) e per la netta preferenza data ai giallorossi dal giocatore inglese.