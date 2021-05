, entrato nel giro della sua nazionale, guidata da un certo Willy Sagnol;. Ci sarebbero abbastanza elementi per scrivere un libro o dedicare un film sugli inizi di carriera di, capocannoniere stagionale connella Proximus League e trascinatore del Seraing verso la promozione nella massima divisione belga.- "", dice di lui il suo ex allenatore Samir Guemazi all'AS Saint-Priest (la società che lo accolse dopo la scelta del Lione di scartarla perché fisicamente troppo esile). Un paragone niente male per un ragazzo che, già nella stagione 2019/2020, si era tolto la soddisfazione dell'esordio in Ligue 1 dopo le prestazioni interessanti fornite in National 3 con la formazione riserve del Metz.e che potrà soltanto essere migliorata nel tempo, quando il neo-nazionale georgiano riuscirà ad affinare le proprie qualità nella lettura del gioco e nella capacità di muoversi nel modo giusto per ricevere palla nella posizione migliore.- Il potenziale è tanto, insomma, e dopo la necessaria gavetta in un torneo idealmente meno competitivo e stressante come la Serie B belga, la Ligue 1 può essere il campionato ideale per valorizzare ulteriormente il talento dell'ultimo gioiellino proveniente dal serbatoio delper resistere alle eventuali chiamate di club rimasti impressionati dall'ottima stagione di Mikautadze.("Ho imitato la sua esultanza dopo il primo gol col Seraing, ne ammiro la capacità di lavorare duro per migliorarsi, anche alla sua età)Sembra una storia da libro, Cuore, e invece è tutto vero: segnatevi questo nome, Georges Mikautadze.