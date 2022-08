Un'estate dalle mille emozioni quella di Elisabetta Gregoraci, che oltre al successo di Battiti Live - una sorta del vecchio Festivalbar - durane il quale ha sfoggiato mindress di pizzo e serpenti gioielli sul seno, l'ex di Briatore ha trovato anche una nuova fiamma. Si tratta di Giulio Fratini, ex fidanzato di Roberta Morise e più giovane di lei di 10/11 anni. Forbes l'ha inserito tra i 100 talenti più promettenti, ma basta vedere il profilo Instagram della Gregoraci - quasi 2 milioni di follower - per capire che con i suoi scatti in costume e vestiti scollati, anche lei promette un agosto da protagonista sui social.



