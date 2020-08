Prima la salute, poi... il mercato. J, guastata dalla positività al Covid-19 che lo sta costringendo a un periodo di quarantena, ma cDopo una grande stagione disputata con la maglia del Sassuolo - 11 gol e 4 assist in 34 partite - l'esterno ivoriano è pronto a spiccare il volo e la fila delle pretendenti è davvero degna di nota. Asono avvisati.- Sono questi infatti i club italiani che hanno messo nel mirino l'ex calciatore del Chelsea,tra prestito e riscatto e affidandolo alla cura di un tecnico come De Zerbi, che ha saputo valorizzarlo come nessun altro., la cifra richiesta dai neroverdi per privarsene in questa finestra di mercato. I primi approcci sono stati del Napoli, che anche nell'ottica di un cambio di sistema tattico, vuole regalare più di un esterno offensivo a Gattuso: dopo la prima offerta di 25 milioni di euro,- Un'offerta che al momento non ha fatto ancora vacillare il Sassuolo, consapevole dell', alla ricerca di un profilo che aumenti la disponibilità di scelte di Gasperini, a maggior ragione dopo i problemi accusati da Ilicic e le difficoltà per Thauvin. Esattamente come il Napoli,per Boga,, rientrato dal prestito al Verona e sul quale il Milan vanta il 50% su una futura rivendita. Sullo sfondo, rimane la pericolosa concorrenza delle società straniere, con Borussia Dortmund, Marsiglia e Monaco che seguono con attenzione gli sviluppi di una situazione in evoluzione.