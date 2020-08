La decisione è arrivata, quella definitiva. Tutto confermato quanto raccontato nei mesi scorsi:in queste ore con le strette di mano già arrivate tra club da giorni che si concretizzano nell'opzione di riscatto esercitata. Un affare gradito ad Antonio Conte che crede in Sensi, con la speranza che gli infortuni gli possano dare tregua per rifarne un asso intoccabile della sua Inter versione 2020/2021.CIFRE E AFFARE ALLARGATO - Da parte propria, l'Inter verserà circaperché nei prossimi giorni i due club sceglieranno un giocatore che passerà invece alla corte di De Zerbi. Insomma, il Sassuolo pescherà una pedina dall'Inter che andrà scelta a breve giro. Un nome è quello del difensore, graditissimo al Sassuolo ma che ad oggi l'Inter non vuole liberare. Piace anche Agoumé, le valutazioni sono in corso. Intanto,, ufficialità in arrivo.