Aveva stupito tutti nella prima parte della passata stagione, convincendo persino gli scettici e suscitando il gradimento di un avversario agguerrito come Antonio Conte e la sua Inter, salvo poi scivolare nell'anonimato e in una serie di episodi non proprio encomiabili fuori dal campo che hanno sollevato più di qualche dubbio in casa Juventus.in questi primi di giorno di lavoro, di nuovo sotto la guida di Massimiliano Allegri.quella del centrocampista statunitense, arrivato dallo Schalke 04 su precisa imbeccata dell'ex responsabile dell'area tecnica Fabio Paratici:, se si considerano i 4,5 milioni versati al club tedesco per il prestito, a cui vanno aggiunti i 18,5 (pagabili in tre esercizi) per il riscatto dei mesi scorsi e gli eventuali 6,5 di bonus.Ad oggi, tuttavia, mancano le proposte concrete e la speranza del nuovo ds Federico Cherubini è che le prossime settimane portino in dote qualcosa di più di un semplice interesse dalla Premier League, campionato nel quale il ragazzo texano vanta degli estimatori., in grado di far rientrare la Juve dall'investimento compiuto sino ad oggi, magari con qualche margine per registrare una piccola plusvalenza a bilancio. Condizioni inevitabili ma non semplici da ottenere in una finestra di mercato così condizionata dalle conseguenze della pandemia come questa. Ecco perché, giocatore che nel tipo di calcio proposto sin qui dall'allenatore livornese si incastrerenne alla perfezione. Molto più di Bentancur, Arthur, Rabiot o Ramsey, McKennie possiede l'anarchia necessaria per rappresentare la scheggia impazzita capace di sfruttare i propri tempi di inserimento per aumentare la pericolosità offensiva della Juventus.