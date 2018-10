IL TABELLINO

cancellando l’incantesimo che l’aveva stordita davanti ai bravi ragazzi della polisportiva spallina. La luna, si sa, influisce su tante cose, non soltanto sulle maree.: la doppietta rifilata al Cska si aggiunge alla tripletta inflitta ai cechi del Viktoria., prima del duetto in velocità El Shaarawy-Pellegrini con l’assist di esterno destro del romano che è un cioccolatino per il bradipo in versione stambecco.I ragazzi di Mosca non stanno affatto a guardare, come il punteggio farebbe supporre. Olsen deve realizzare tre interventi importanti sulle conclusioni di Chalov e Vlasic, gli attaccanti più talentuosi di questa squadra è la più giovane di tutta la Champions., con il quale aveva spesso discusso, per un diagonale al bacio. Alla ripresa i ragazzi di Mosca si adoperano per ricucire lo strappo, ma la Roma trova il terzo gol conrecuperando la fiducia della sua gente.Resta da chiedersi, luna piena a parte,. Monchi dice che un problema di continuità, che è come dire che l’acqua è trasparente. Capello, che ho ascoltato prima della partita, attribuisce alla partenza dii frequenti cali di tensione.Marcatori: 30′pt, 43′pt Dzeko, 5’st UnderAssist: 30’pt Lo.Pellegrini, 43’pt El Shaarawy, 5’st DzekoRoma (4-2-3-1): Olsen; Florenzi, Manolas, Fazio, Santon; De Rossi (35’st Schick), Nzonzi; Under (28’st Kolarov), Lo. Pellegrini (23’st Cristante), El Shaarawy; DzekoAll.: Di Francesco.CSKA Mosca (3-5-2): Pomazun; Becao, Chernov (12’st Khosonov), Magnusson; Mario Fernandes, Akhmetov, Sigurdsson, Nababhkin; , VlasicOblyakov (12’st Dzagoev); Chalov (45’st Nishimura).All.: HančarėnkaAmmoniti: 28’st Nababkin, 43’st Sigurdsson