Intervenuto ai microfoni di Sky Sport il direttore sportivo della Roma, Monchi, ha commentato così l'imminente sfida contro il CSKA Mosca di Champions League: "Immagino che sia qualcosa mentale perchè è qualcosa che dobbiamo capire e non dobbiamo pensare soltanto che sia un problema di campionato o di Champions. Per me il problema che stiamo avendo quest'anno è la mancanza di continuità. Dobbiamo capire perchè non siamo sempre gli stessi e trovare una soluzione".