Luca Antonelli, ex terzino del Milan e neo acquisto dell'Empoli, ha parlato così dei rossoneri in un'intervista a Sky Sport: "Sarà sicuramente un grande Milan, hanno fatto un colpo con Higuain che è uno dei migliori al mondo. La Juventus resta avanti ma con Leonardo e Maldini il club tornerà a vincere. L'addio al Milan? Sono stati anni bellissimi, soprattutto il primo anno e mezzo in cui giocavo sempre. Sono riuscito anche a fare 4-5 gol e poi sono cambiate alcune dinamiche. Mi dispiace un po' ma sono contento per tutti i messaggi di compagni e tifosi".