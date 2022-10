L’ex arbitro Bergonzi a 1 Station Radio: È stato un weekend arbitrale non all'altezza dei direttori di gioco della Serie A, ci sono stati errori evidenti... Bisogna fare un distinzione perché in alcune situazioni mancano l'aspetto tencico e la concentrazione. In Inter-Sampdoria c'è stato un fuorigioco su rimessa laterale... un episodio sfuggito a tutti. Ma in Serie A non si possono verificare queste situazioni piuttosto grossolane. In Lecce-Juve ci sono stati due interventi da sanzionare, poiché mettono in pericolo l'incolumità dei calciatori. Chiffi è un arbitro di caratura internazionale, è inammissibile non intervenire. Lo stesso discorso vale per Massa in occasione di Spezia-Fiorentina, nel quale l'arbitro avrebbe dovuto estrarre il cartellino rosso dopo l'intervento di Nikolaou. E il gol convalidato al Milan? Mi sento in difficoltà a spiegare le motivazioni di questa vicenda. La responsabilità non è esclusivamente di Abisso, il quale non è risciuto a distinguere il fallo di Messias su Buongiorno. Dov'era il Var e quindi Aureliano? Quello era un fallo da fischiare. Non so cosa sia accaduto in questa circostanza, era un fallo evidentissimo. Non bisogna capire l'intensità, c'è stata una vera e propria spinta. Tutto ciò che succede in seguito è legato all'ascolto degli audio, si tratta di un errore incomprensibile, nonostante lo zelo del Var Aureliano. Inoltre, non è stato assegnato neppure un rigore concesso al Milan; gli interventi degli arbitri e del Var dovrebbero essere sempre coerenti...".