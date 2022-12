Dal Qatar dove è impegnato al Mondiale con la sua Svizzera, l'ex centrocampista dell'Atalanta Remo Freuler ha parlato di un retroscena legato al suo futuro e a un club di Serie A: "Ci sono sempre voci di mercato, ma con la Roma c'è stato qualcosa - ha svelato al Corriere dello Sport - Ma finché non si mette nero su bianco nel calcio non esiste nulla di concreto".



I NUMERI - Quella firma Freuler l'ha messa sul contratto col Nottinham Forrest, che in estate l'ha preso per poco meno di 10 milioni e da inizio stagione ha totalizzato dodici presenze tra campionato e coppa.