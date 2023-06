L'ex calciatore argentino Claudio Caniggia, vicecampione del Mondo a Italia 1990, è stato processato per un reato di "abuso sessuale aggravato", di cui è stato accusato dall'ex moglie e madre dei suoi figli, Mariana Nannis, e questo martedì è stato invitato a comparire in tribunale quando tornerà a Buenos Aires dalla Spagna.



La sentenza ha anche stabilito che Caniggia "deve astenersi dall'avere qualsiasi tipo di contatto" con Nannis. L'accusa ha pizzicato il giocatore in viaggio verso la Spagna, meta per la quale è partito il 17 giugno nonostante il giudice gli abbia vietato di assentarsi dall'Argentina per 90 giorni senza l'espressa autorizzazione del tribunale, ottenibile con 15 giorni lavorativi di anticipo.



Allo stesso modo, a Caniggia è stato ordinato di presentarsi il giorno lavorativo successivo al suo ritorno in Argentina, l'8 luglio.