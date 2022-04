Dopo quattro anni dal ritiro dal calcio, Dirk Kuyt ha deciso di cambiare vita. L'ex attaccante olandese è pronto a debuttare nella kick boxing durante l'evento Hit It a Rotterdam. Lo racconta il portale Ad.nl, che riporta anche le parole di Kuyt: "Da ex calciatore so cosa vuol dire essere in uno stadio. In questi anni ho provato tennis e padel, ma mi mancava quella tensione e lotta che ho provato salendo sul ring. Per me è una novità assoluta, mi piacerebbe fare una sfida con qualche icona di questo sport, ma prima devo allenarmi".