Louis Van Gaal, ct dell'Olanda, ha commentato a NOS le avversarie nel girone A dei Mondiali 2022:



"Non so dire se è un buon sorteggio per noi, non so molto su queste Nazionali e su questi paesi. Sono stato in vacanza in Senegal 2 anni fa, ma non sono mai stato in Ecuador e non ho mai visto giocare il Qatar. Il Senegal sembra la squadra più forte? Sì, sono d'accordo. Anche perché Sadio Mané è un giocatore fantastico. Quando allenavo il Manchester United volevo prenderlo ad ogni costo, sfortunatamente firmò per la nostra rivale (il Liverpool, ndr)".