Dopo il chiarimento del presidente dell'Atletico Madrid Cerezo che ha negato un possibile arrivo di Cristiano Ronaldo, l'ex attaccante del Real Pedrag Mijatovic ha commentato così le voci che volevano il portoghese vicino ai Colchoneros: "Non credo che ci siano possibilità. Sarebbe molto strano vedere Ronaldo tornare a Madrid per giocare un derby contro il Real, mi dovrei stropicciare gli occhi per crederci".