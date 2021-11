Oggi segna e sorride in Serie B con il Como, ma in passato Alberto Cerri ha vestito - tra le altre - la maglia del Cagliari senza mai riuscire ad esprimersi al meglio. E ora, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, si toglie qualche sassolino: "A Cagliari ho giocato una volta tre minuti, poi dieci... e così non rendo. Mi hanno detto che sarei stato una delle prime due scelte in attacco, ma non sono stati coerenti". Poi aziona la macchina del tempo: "Del periodo alla Juventus ricordo la tournée, qualche amichevole e tanti allenamenti. Ero rimasto impressionato dall'umiltà dei giocatori e dall'intensità del lavoro che facevamo: una volta on riuscito a stare dietro a Barzagli che ha 15 anni più di me, e lui mi incoraggiava".