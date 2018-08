Rappresenterebbe l'ultimo colpo da piazzare, al netto di una partenza imponderabile. Gli uomini di mercato della Fiorentina continuano a seguire Edimilson Fernandes: prestito con diritto di riscatto dal West Ham, una trattativa nata durante i contatti per la cessione agli inglesi - avvenuta ieri al fotofinish del mercato d'Oltremanica - di Carlos Sanchez. Come racconta Il Corriere dello Sport, importanti sono stati i consigli del cugino del calciatore, Gelson, ex Chievo e Udinese, che gli avrebbe raccomandato la Serie A.