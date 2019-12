La Lazio va in vacanza dopo aver battuto due volte in un mese la Juventus ed aver alzato al cielo di Riad la Supercoppa. Un cammino deciso, dovuto alle sue stelle e al suo allenatore, Simone Inzaghi. L'ex Lazio Rambaudi ai microfoni di Radiosei lo incensa: "La vittoria in Supercoppa conferma la crescita della Lazio. In questo momento biancocelesti superiori alla Juventus, personalmente però non mi aspettavo che la vittoria in Supercoppa fosse così 'facile'. Inzaghi ha il merito di aver rivalutato un intero parco giocatori. Bravo e fortunato, ma valorizzare una squadra non è affatto facile. Quello che ha fatto con Luis Alberto è un capolavoro, ad esempio, ed è una delle mosse migliori del tecnico piacentino. Ricordiamoci il primo anno dello spagnolo e la differenza col secondo".