Jorge Sampaoli, ex commissario tecnico dell'Argentina, ora sulla panchina del Santos, parla di Lionel Messi al Mirror: "Appena arriva in nazionale, Messi inizia ad essere criticato. E Messi soffre molto per questo e non può mostrare tutte le sue qualità. Ho allenato il migliore del mondo e non so se sarà il migliore della storia perché ha già segnato 600 gol in Europa. Ha battuto tutti i record ma quando arriva nel suo paese è criticato".