Olivier Dacourt, ex centrocampista di Roma e Inter, parla a Sky Sport del possibile arrivo in nerazzurro di Olivier Giroud: "Spero che Giroud vada all’Inter, sarebbe una forza in più anche per il campionato. Prima di andare al Chelsea, Conte l’ha voluto: ora lo vuole di nuovo, lo conosce bene. Se pensa che può aiutare la squadra, può venire. Consiglio da amico a Giroud? No, l’Inter è una grande squadra, ho avuto la fortuna di vincere sempre e lui deve fare lo stesso. Non mi ha chiamato, ma quando abbiamo parlato gli ho detto che era una bella società".