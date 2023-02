L’ex giocatore dell’Inter Dalmat sul proprio profilo Instagram: "Non è possibile così, non so più cosa dire. Come mi spiegano la vittoria di tre o quattro giorni fa in Champions contro il Porto e poi la sconfitta col Bologna? E' difficile dopo una partita di Champions League concentrarsi per una partita come il Bologna, e solo i grandi campioni lo fanno. Ma questa squadra non è una squadra fatta di grandi campioni, è una bella squadra ma non una grande squadra. Dobbiamo cambiare tutto, e se ci fosse la possibilità cambiare allenatore".