Intervistato durante un torneo solidale di paddle, Bernd Schuster, ex centrocampista di Barcellona, Real Madrid ed Atletico Madrid, ha espresso il suo pronostico riguardo la vincitrice di questa edizione della Champions League: “Non vedo nessuna delle mie ex squadre spagnole favorite per la vittoria finale, stanno affrontando la stagione con prigrizia. Il Real ha perso un ‘9’ due anni fa, quando Cristiano è partito. La mia favorita? Il Bayern Monaco, all’inizio non gli abbiamo dato fiducia e invece ora è una bella squadra da vedere”.