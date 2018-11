L'ex giocatore di Fiorentina e Juventus Angelo Di Livio ha rilasciato un'intervista al Corriere Fiorentino: "È una partita che tutti vorrebbero giocare, l'atmosfera al 'Franchi' è unica. Anche per le strade si respira l'aria di attesa, è naturale dare tutto per far felici i tifosi. A Torino la sentono, non come a Firenze perché loro disputano spesso partite di alto livello, però non è una gara come le altre. Alla Fiorentina serve più decisione, quando calci in porta devi pensare solo a fare gol. Penso a Simeone: si danna l'anima, ma quando arriva al tiro deve essere spietato".