Lorenzo Lucca sta vivendo un autentico magic moment fra l'inizio da urlo in Serie B con 6 gol in 7 gare e la convocazione in Under 21. Oggi tutti lo vogliono a partire dalle big Inter, Milan e Juve, ma chi lo ha scoperto per primo, il ds del Palermo, Renzo Castagnini, a Tuttosport ha indicato nei rossoneri la destinazione ideale per il suo pupillo."Vi assicuro che i primi sei mesi a Palermo non ha sfiorato il campo. L’allenatore non lo faceva giocare. Noi, però, credevamo fortemente nel ragazzo e al termine dell’annata in D l’ad Sagramola gli ha fatto un contratto di 4 anni. Sono sincero: a me era sempre piaciuto, ma quando ho iniziato a vederlo in allenamento sono rimasto a bocca aperta".Ho sempre pensato che Lucca fosse un giocatore unico e sono convinto che arriverà in una big. Non avevo mai visto prima un attaccante alto 2 metri, ma allo stesso tempo dinamico, agile e abile anche nello stretto. Lucca sterza e riparte. E ha un tiro potente da fermo “alla Batistuta”. Soprattutto ha lo spirito giusto: ama allenarsi e in campo, oltre a segnare, si sbatte per aiutare i compagni, un po’ come faceva Mandzukic. Non è né Toni, né Haaland. È Lucca"."Avevo parlato di Lucca con alcuni amici dicendo loro: “Guardate, ho un giocatore tra le mani che prima o poi scoppia in tutte le sue qualità”. Ma capisco che non fosse facile credermi: in quel momento Lucca non segnava. Di club interessati ce n’erano tanti, non solo la Juventus, ma il Pisa è stato l’unico a volere fortemente Lorenzo. A Giovanni Corrado e al ds Claudio Chiellini vanno fatti i complimenti: ora sembra facile, ma loro hanno investito più di 2 milioni per un giocatore di Serie C".IL MILAN - "Qualsiasi top club va bene, ma lo vedrei particolarmente bene nel progetto giovane del Milan".