Dalle pagine della Gazzetta dello Sport, torna a parlare l'ex direttore sportivo del Milan Rocco Maiorino, quello che negli ultimi anni della gestione Berlusconi è stato il braccio destro di Adriano Galliani sul mercato. E Maiorino non ha avuto giudizi propriamente lusinghieri nei confronti della nuova società, in relazione alla situazione dello spagnolo Suso, da lui stesso scovato e portato in rossonero.



"La clausola? E' stato un motivo per convincerlo a firmare. Non voglio dire quanto valga oggi Suso, di certo si può fare un confronto con il mercato internazionale. Se Coutinho è costato 160 milioni, Jesus ne vale più di lui. Se è stato sbagliato qualcosa nella gestione? Non mi permetterei mai di giudicare il lavoro altrui. Ma Suso non è l'unica plusvalenza che abbiamo lasciato in eredità. Ci sono Donnarumma, Calabria, Locatelli, Romagnoli, Bonaventura e Cutrone: valori tecnici, umani ed economici. Per questo, non mi sarei aspettato maggior coinvolgimento, ma più rispetto sì. Per me e soprattutto per Galliani, che del Milan ha fatto la storia".