Nel giorno della gara tra Villarreal e Juventus, l'ex dirigente del Barcellona Ramon Plànes ha raccontato un retroscena su due giocatori bianconeri, Dusan Vlahovic e Manuel Locatelli: "Abbiamo pensato a tutti e due, Vlahovic lo volevamo in prestito due anni fa ma non c'è stata la possibilità. Locatelli ha lo stile Barça, siamo stati vicini a lui ma la Juve è forte e per i giocatori italiani ha un appeal importante. Così alla fine ha deciso di andare lì".