L'ex centrocampista della nazionale russa Diniyar Bilyaletdinov ha ricevuto una convocazione per unirsi all'esercito. A rivelarlo è stato il padre del calciatore Rinat a Sports.ru.



“Diniyar ha ricevuto una convocazione, è vero lo posso confermare. Lui ha già svolto il servizio militare, ma è stato specifico, con un orientamento sportivo. E sono passati 19 anni. Il punto è che la legge dice che si possono chiamare persone fino ai 35 anni, e lui ne ha 37. Non capiamo. Ora scopriremo se questo ordine del giorno è corretto o se è stato inviato per errore. Tutto può succedere".



L'ultimo club professionistico del centrocampista è stato il lituano Riterai, che ha lasciato all'inizio del 2019. In precedenza, ha giocato, tra le altre, per Lokomotiv, Spartak ed Everton.