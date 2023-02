L'ex portiere della Fiorentina Giovanni Galli ha parlato ai microfoni di Lady Radio dove non ha risparmiato critiche alla squadra Viola: "Il Bologna non mi è parso straripante e aveva anche diverse assenze. La Viola ha sbagliato tutto il match. Se fossi andato al Galluzzo a vedere le Vecchie Glorie probabilmente avrei visto giocare alla stessa velocità. nessuno in squadra ha cambio di passo, tranne forse Gonzalez. Non vedo movimenti, questa squadra non arriva neanche decima"