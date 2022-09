L'ex dirigente dell'Inter, e volto noto del calcio nazionale, Marco Branca ha voglia di tornare nel calcio che conta. Fermo dal 2014, l'esperienza nerazzurra è stata l'ultima per Branca che, dopo alcuni anni lontano dal palcoscenico, accetterebbe volentieri di rientrare dalla porta principale, e il suo sogno sarebbe farlo tramite la Sampdoria.



Il club blucerchiato, di cui Branca ha vestito la maglia da calciatore, è rimasto nel cuore del direttore, che questa mattina era presente ad un evento in ricordo di Boskov tenutosi a Rapallo, e ha commentato così l'ipotesi di un suo inserimento a Corte Lambruschini: "ll piacere di tornare alla Sampdoria ci sarebbe e ci sarà. Ma sono qui per il footgolf" ha commentato Branca.



L'ex attaccante ha poi analizzato il momento blucerchiato più in generale: "La Sampdoria attraversa qualche difficoltà, il campionato è appena iniziato. Mi auguro che al più presto trovi equilibrio di gioco, sia in difesa che in attacco. Sono portato a dire che qualche nesso tra campo e società ci sia nelle difficoltà. Ma l’ambiente deve trasformare tutto questo in uno stimolo".



Nessun dubbio su Giampaolo: "Giampaolo è l’uomo adatto a salvare la Sampdoria. Queste cose ci sono sempre state. Per tutte le squadre grandi, medie e piccole. Ci devono pensare i giocatori a tirare fuori la squadra dal momento di difficoltà" riporta Sampnews24.com. "Sul mercato, credo che ci fossero delle grandi difficoltà" conclude. "Tra le grandi difficoltà hanno operato bene".