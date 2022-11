Il comitato Golden Foot celebra Juan Sebastian Veron: la Brujita argentina è la terza delle quattro leggende selezionate per il Golden Foot Legend Award. L'argentino lascerà il segno sulla famosa Champions Promenade di Monte Carlo, concedendosi all'immortalità del calcio.



IL COMUNICATO - Il Golden Foot Committee annuncia che Juan Sebastian Veron sarà insignito del Golden Foot Legend Award. L'attuale vicepresidente dell'Estudiantes, ex centrocampista di Sampdoria, Parma, Lazio, Chelsea, Manchester United e Inter, nonché icona della nazionale argentina, riceverà l'importante riconoscimento il 21 dicembre 2022 in occasione della Cerimonia Finale che si terrà al Grimaldi Montecarlo Forum. Il Golden Foot è un prestigioso riconoscimento internazionale assegnato ogni anno, dal 2003, al giocatore distinto per qualità, prestazioni individuali e di squadra. Ideato e organizzato dal World Champions Club del Principato di Monaco, con il patrocinio del Principe Alberto II, il premio può essere vinto una sola volta e per essere tra i candidati del Golden Foot gli atleti, oltre ad essere ancora attivi, devono aver compiuto almeno 28 anni. Il vincitore del Golden Foot Award entra di diritto nella Hall of Fame della storia del calcio, un'immortalità racchiusa nelle impronte che il fuoriclasse lascerà sulla Champions Promenade sul lungomare del Principato di Monaco, luogo "sacro" dove si possono ammirare anche le impronte dei più grandi campioni di tutti i tempi.