Walter Gargano, storico ex-centrocampista di Inter e Napoli, è stato denunciato per reati sessuali in patria dopo una festa. I fatti risalgono allo scorso marzo quando il centrocampista del Penarol è stato fra i protagonisti di un party privato e in cui due donne hanno denunciato le molestie.



Le due donne lavoravano all'evento, ma hanno denunciato Gargano e un altro calciatore del Penarol per, come riportato dal loro avvocato, "Reati sessuali e minacce di natura sessuale" denunciando di essere state palpeggiate. Il procuratore incaricato delle indagini per il momento non si è esposto, assicurando la massima trasparenza nella raccolta delle prove di entrambe le parti e disponendo l'acquisizione delle immagini della serata.