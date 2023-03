A fine stagione in casa Inter sarà la fine di un'era, dopo 13 anni Roberto Samaden dirà addio. Responsabile del settore giovanile, nel tempo ha scoperto e lanciato tanti giovani oggi protagonisti in Serie A. Ospite dell'evento Junior Cup, l'ex difensore nerazzurro Fabio Galante ha commentato la seprazione con il dirigente più vincente di sempre nelle categorie Under: 16 scudetti e una Next Gen.