Gentile Procuratore,sono il papà di un giovane calciatore che milita in un settore dilettantistico, ma che ha proposte in serie A per diventare l'anno prossimo un giovane di serie con il c.d. tesseramento 4 + 1. Mio figlio ha già fatto alcuni provini ed è ormai pronto a lasciar casa e approdare in un club appunto di serie A. Arrivo al motivo della mail che ho inviato alla redazione di calciomercato alla sua attenzione: come fa un genitore a credere in un progetto calcistico per il proprio figlio con questa girandola di dirigenti che lasciano i club da un giorno all'altro? Mi pare un'altra tegola per il calcio italiano. Non crede?Un genitore preoccupatorisulta a fine contratto con il club bergamasco. Ne consegue chedei settori giovanili di serie A. Non ritengo, tuttavia, che questa "girandola" di dirigenti possa essere interpretata come una tegola per il calcio giovanile italiano. Stiamo parlando di dirigenti cheal calcio italiano (non mi dilungo sui tanti talenti scoperti nella loro carriera da questi tre manager), per cuia mettere la loro professionalità al servizio di nuovi club italiani per altri anni ancora!Ma ora passo la palla agli utenti didei settori giovanili di serie A nella prossima stagione? A voi le previsioni...